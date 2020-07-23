Ян ответил американскому бойцу Стерлингу, назвавшему его бумажным чемпионом

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян отреагировал на слова американского бойца смешанного стиля Альджамейна Стерлинга, который назвал его бумажным чемпионом.

«Продолжай выпрашивать бой», — написал Ян в своём Twitter. При этом он подчеркнул, что его не интересует, кто будет следующим соперником Стерлинга.

12 июля Ян нокаутировал бразильца Жозе Алдо в бою за вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251, который прошёл на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении.

На счету Стерлинга 19 побед и три поражения за карьеру.

Ранее Ян рассказал о знакомстве с двукратным олимпийским чемпионом по борьбе Романом Власовым.