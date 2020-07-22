Ян рассказал о знакомстве с двукратным олимпийским чемпионом по борьбе Власовым

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал о знакомстве с двукратным олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Романом Власовым.
Ян рассказал о знакомстве с двукратным олимпийским чемпионом по борьбе Власовым
  • Reuters

«Рад знакомству с достойным сибиряком, двукратным олимпийским чемпионом Романом Власовым. Человек, сделавший себя сам. Наглядно показавший, что недостижимых целей нет. Только большое уважение тебе», — написал Ян в своём Instagram, опубликовав совместное фото с Власовым.

12 июля Ян нокаутировал бразильца Жозе Алдо в бою за вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251, который прошёл на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении.

Ранее Ян ответил на вопрос по поводу сравнений с Хабибом Нурмагомедовым.

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