Ян ответил на вопрос по поводу сравнений с Нурмагомедовым

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян прокомментировал попытки сравнить его с соотечественником, обладателем титула организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Пару раз задали (такой. — RT) вопрос. Я ответил, что мы разные, у нас разные истории. Я как чемпиона и спортсмена его уважаю, но мы разные люди. В каком контексте нас сравнивают? По скорости завоевания титула и наличии флага России? Первое: у меня — так, у него — так, а конечный итог один. Второе: это личное дело каждого, выходить с флагом или без», — цитирует Яна Sports.ru.

12 июля Ян нокаутировал бразильца Жозе Алдо в бою за вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251, который прошёл на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении.

Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC в лёгком весе с весны 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения за карьеру. Следующим соперником россиянина должен стать американец Джастин Гэтжи.

Ранее Ян выразил готовность провести бой с чемпионом UFC в наилегчайшем весе Дейвисоном Фигередо.