Газизов назвал цели «Спартака» на новый сезон

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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что обсуждалось на заседании совета директоров клуба.
Газизов назвал цели «Спартака» на новый сезон
  • © официальный твиттер футбольного клуба "Уфа"

«Обсуждали итоги сезона. Был и Тедеско, и Пилипчук, и Лисин, и Родионов. Обсудили наше взаимодействие. В принципе, ничего нового, такое общение происходит перед новым сезоном. Как я считаю, перед стартом больших дел. «Спартак» всегда должен бороться за титулы, это даже не обсуждается. Хотелось бы быстрого принятия решений, мы над этим работаем. Естественно, экономическая ситуация должна быть благоприятной. Надо работать над тем, чтобы мы зарабатывали больше, чем тратили. Это реалии, которые диктует время. Будем бороться за титулы. 8-9 августа уже начинаем играть», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

По итогам прошедшего сезона РПЛ «Спартак» занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

Ранее Леонид Федун заявил, что «Спартак» не будет проводить масштабную трансферную кампанию.

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