Агент рассказал о будущем футболиста «Зенита» Смольникова

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Александр Маньяков, агент защитника петербургского «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал о будущем игрока, контракт которого истекает в конце июля.
Агент рассказал о будущем футболиста «Зенита» Смольникова
  • РИА Новости

«Переговоры ведём. Всё, что было раньше, так и остаётся. По названиям команд говорить смысла нет. Со всеми идёт общение. Есть конкуренция, и не хочется, чтобы какие-то клубы думали, что кто-то их уже опередил», — приводит слова Маньякова Sport24.

31-летний Смольников играет за «Зенит» с 2013 года. В минувшем сезоне он сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не ведёт переговоров о продаже Сердара Азмуна.

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