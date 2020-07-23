Агент рассказал о будущем футболиста «Зенита» Смольникова

Александр Маньяков, агент защитника петербургского «Зенита» Игоря Смольникова, рассказал о будущем игрока, контракт которого истекает в конце июля.

«Переговоры ведём. Всё, что было раньше, так и остаётся. По названиям команд говорить смысла нет. Со всеми идёт общение. Есть конкуренция, и не хочется, чтобы какие-то клубы думали, что кто-то их уже опередил», — приводит слова Маньякова Sport24.

31-летний Смольников играет за «Зенит» с 2013 года. В минувшем сезоне он сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не ведёт переговоров о продаже Сердара Азмуна.