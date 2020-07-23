«Зенит» не ведёт переговоров о продаже Азмуна

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб не ведёт переговоров о продаже иранского форварда команды Сердара Азмуна.

«Мы не ведём переговоры о продаже Азмуна. Его мастерство растёт. Это означает, что его рыночная стоимость не достигла потолка», — приводит слова Медведева ТАСС.

Азмун выступает за «Зенит» с января 2019 года, записал в свой актив 33 гола и 13 голевых передач в 53 матчах. По итогам прошедшего сезона он стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что «Зенит» повторил рекорд «Спартака» 21-летней давности по очкам в чемпионате.