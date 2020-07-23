СМИ: Матч за Суперкубок России может пройти в августе на «ВЭБ Арене»

Матч за Суперкубок России по футболу 2020 года может состояться в начале августа в Москве на «ВЭБ Арене» — домашнем стадионе столичного клуба ЦСКА.

Как сообщает Sport24, игра может состояться 7 августа.

Прежде планировалось, что матч за Суперкубок может пройти в декабре. При этом не исключался вариант проведения матча за границей.

В матче за Суперкубок чемпион Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» должен встретиться в обладателем Кубка России, который определится в противостоянии петербургской команды и подмосковных «Химок». Если «Зенит» станет обладателем Кубка, то по регламенту его соперником в матче за Суперкубок станет занявший второе место в РПЛ московский «Локомотив».

Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран высказал мнение о предстоящем матче с петербургским «Зенитом» в финале Кубка России.