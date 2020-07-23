Карпин: футболисты «Ростова» сделали всё, что могли и что в их силах

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итоги сезона для команды.
Карпин: футболисты «Ростова» сделали всё, что могли и что в их силах
  • РИА Новости

«Хочу поблагодарить команду, ребят. Они сделали всё, что могли и что в их силах. Поверьте мне, больше они просто не могли. И, конечно, хочется поблагодарить наших болельщиков. В течение всего сезона они поддерживали, болели, переживали. Спасибо им за это, только слова благодарности и от меня лично, и от клуба», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

«Ростов», набрав 45 очков, занял пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и вышел в Лигу Европы.

Ранее сообщалось, что «Ростов» опроверг слухи о стимулировании «Тамбова» перед матчем с ЦСКА.

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