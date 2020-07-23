Колосков объяснил, почему не стоит расширять РПЛ

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о возможном увеличении числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ).
Колосков объяснил, почему не стоит расширять РПЛ
  • РИА Новости

«Моё мнение — я категорически против расширения. Объясню по пунктам. Первое: у нас не хватает качественных футболистов даже на 16 команд. По уровню мастерства некоторых даже сложно называть профессиональными игроками. С добавлением команд качество чемпионата упадёт ещё ниже. Второе: у нас не хватает хороших тренеров. Каждый год команды меняют их как перчатки. Третье: денег ни у кого нет, нищие почти все клубы. «Химки» два месяца решали, играть им в ПФЛ, ФНЛ или РПЛ. И таких команд у нас 70%. Четвёртое: загруженный календарь, у нас и так всё вплотную. Игры даже некуда будет перенести в случае форс-мажора. Пятое: люди и до карантина не ходили на футбол. Зачем ещё лишний матч в туре? Поэтому я против расширения лиги», — приводит слова Колоскова Sport24.

Ранее появилась информация, что РПЛ могут расширить до 18 клубов ради спасения «Крыльев Советов» и «Оренбурга».

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