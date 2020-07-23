Кирьяков назвал удовлетворительным результат ЦСКА в чемпионате России

Бывший нападающий сборной России, а ныне тренер Сергей Кирьяков назвал удовлетворительным результат московского ЦСКА в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Он считает, что четвёртое место, которое заняли армейцы в чемпионате России, закономерно.

«Когда они были разгромлены «Зенитом» (4:0) и сыграли вничью с «Динамо» (0:0), я предполагал, что ЦСКА может вообще выпасть из первой пятёрки. Но они собрались и всё-таки достойно закончили сезон», — приводят слова Кирьякова «Известия».

По словам специалиста, «Краснодар», занявший в таблице РПЛ третье место, больше заслужил играть в Лиге чемпионов (ЛЧ).

ЦСКА в последнем, 30-м туре РПЛ на своём поле обыграл «Тамбов» со счётом 2:0. Красно-синие набрали 50 очков и заняли четвёртое место по итогам сезона чемпионата России.

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко понадеялся на более удачный для команды следующий сезон.