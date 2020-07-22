Гончаренко подвёл итоги выступления ЦСКА в минувшем сезоне

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о выступлении команды в минувшем сезоне.

«Под моим руководством с той, старой командой мы дважды занимали второе место, с новой, более молодой, — уже второй раз четвёртое. На мой взгляд, по результату прогресса нет, но у нас появилась команда, которая знает, что надо делать на поле. Ребята получили игровую практику и в чемпионате, и в еврокубках, набрались опыта. Очень надеемся, что следующий сезон будет более удачным, что сможем усилить команду», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».

Он также отметил, что после паузы в чемпионате армейцы смогли подняться на одну позицию, а также до последнего боролись за попадание в Лигу чемпионов. По его мнению, последние результаты клуба могут стать неплохим заделом для следующего сезона.

ЦСКА в последнем, 30-м туре РПЛ на своём поле обыграл «Тамбов» со счётом 2:0. Красно-синие набрали 50 очков и заняли четвёртое место по итогам сезона чемпионата России.

Ранее Гончаренко обратился к болельщикам ЦСКА после последнего матча в сезоне.