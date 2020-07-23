Евсеев заявил, что после возобновления сезона «Уфа» прыгнула выше головы

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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвёл итоги сезона для своей команды.
Евсеев заявил, что после возобновления сезона «Уфа» прыгнула выше головы

В 30-м туре Российской премьер-лиги уфимцы разошлись миром с тульским «Арсеналом» (0:0).

«Мы прыгнули выше головы после рестарта чемпионата, потому что никто не знал, как готовиться к этой части. Кто-то был готов сразу, а кто-то — нет, были проблемы с травмами. Игры шли через три на четвёртую, через две на третью», — приводит слова специалиста ГорОбзор.Ру.

По словам Евсеева, теперь самое важное — чтобы игроки отдохнули от футбола перед следующим сезоном.

Ранее сообщалось, что Евсеев поздравил с днём рождения бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова, который теперь занимает аналогичную должность в московском «Спартаке».

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