Евсеев пожелал Газизову в «Спартаке» достижения больших результатов

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поздравил с днём рождения бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова, который теперь занимает аналогичную должность в московском «Спартаке».

«Поздравляю Шамиля Камиловича с днём рождения! Прежде всего хочу пожелать ему здоровья и успехов в тех стремлениях, которые всегда были у него приоритетными: всегда быть выше и лучше», — написал Евсеев в своём Instagram.

Он отметил, что Газизова заметили как человека, который способен не только ставить, но и выполнять задачи. Также тренер выразил мнение, что Газизов принял большой вызов.

«Прежде всего хочу пожелать на новом месте больших результатов, больших успехов и, конечно же, любви болельщиков. Очень требовательных и очень искренних людей», — заключил Евсеев.

Газизов сменил на посту гендиректора «Спартака» Томаса Цорна.

Ранее Роман Широков высказался о назначении Газизова на пост гендиректора «Спартака».