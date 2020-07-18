Широков высказался о назначении Газизова на пост гендиректора «Спартака»

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Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Роман Широков поделился мнением о назначении Шамиля Газизова генеральным директором красно-белых.
Широков высказался о назначении Газизова на пост гендиректора «Спартака»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

На взгляд Широкова, все игроки, перешедшие из «Уфы», не заиграли в других клубах.

«В «Уфе» были неплохие результаты, хотя смотря что считать хорошим результатом. Игры тоже особо не было. «Уфа» — это 6—12-е место в чемпионате России. А здесь «Спартак», который бредит золотыми медалями 17 лет. Посмотрим, как у Газизова получится. Федун говорит об эффективности использования бюджета, но в ПФЛ есть клубы в 60 раз эффективнее. Можно оттуда взять специалиста, если что», — приводит слова Широкова «Радио Зенит».

Ранее сообщалось, что Газизов рассказал о результатах тестов на коронавирус в «Спартаке».

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