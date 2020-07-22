Савин: говорят, «Тамбову» предложили 300—500 млн рублей за отказ от участия в РПЛ

Короткая ссылка
Бывший футболист самарских «Крыльев Советов», а ныне известный блогер Евгений Савин рассказал, что ему стало известно от источников о том, что «Тамбову» предложили 300—500 млн рублей за отказ от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. 
Савин: говорят, «Тамбову» предложили 300—500 млн рублей за отказ от участия в РПЛ

«Финиш. Чемпион давно известен — с 18-ярдным бюджетом и стабильными +6 от «Оренбурга». Им стал «Зенит». Вылетели мои любимые (клуб, а не руководство) «Крылья Советов». Говорят, 300—500 млн рублей сейчас едет в сторону «Тамбова», чтобы они отказались от участия в РПЛ и команды поменялись лигами. Утверждать не буду, но не удивлюсь, если на днях так и произойдёт», — написал Савин в своём Instagram.

Он также выразил возмущение по поводу того, что агент Павел Андреев решает больше, чем губернатор Самарской области.

«Крылья Советов» вылетели по итогам сезона из РПЛ, заняв 15-е место. «Тамбов» расположился на 14-м месте.

Ранее «Ростов» опроверг слухи о стимулировании «Тамбова» перед матчем с ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить