Савин: говорят, «Тамбову» предложили 300—500 млн рублей за отказ от участия в РПЛ

Бывший футболист самарских «Крыльев Советов», а ныне известный блогер Евгений Савин рассказал, что ему стало известно от источников о том, что «Тамбову» предложили 300—500 млн рублей за отказ от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

«Финиш. Чемпион давно известен — с 18-ярдным бюджетом и стабильными +6 от «Оренбурга». Им стал «Зенит». Вылетели мои любимые (клуб, а не руководство) «Крылья Советов». Говорят, 300—500 млн рублей сейчас едет в сторону «Тамбова», чтобы они отказались от участия в РПЛ и команды поменялись лигами. Утверждать не буду, но не удивлюсь, если на днях так и произойдёт», — написал Савин в своём Instagram.

Он также выразил возмущение по поводу того, что агент Павел Андреев решает больше, чем губернатор Самарской области.

«Крылья Советов» вылетели по итогам сезона из РПЛ, заняв 15-е место. «Тамбов» расположился на 14-м месте.

Ранее «Ростов» опроверг слухи о стимулировании «Тамбова» перед матчем с ЦСКА.