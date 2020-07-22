Федун: после рестарта сезона у «Спартака» в каждом матче было два соперника

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал итоги сезона для команды.

«Сезон тяжелейший со всех точек зрения. После возобновления чемпионата в каждом матче у наших ребят был не один, а два соперника. Но то, что не убивает, делает нас сильнее. Не могу не отметить финансовые потери из-за пандемии. В новом сезоне и команда, и клуб в целом должны стать сильнее и эффективнее», — цитирует Федуна «Чемпионат».

«Спартак» в 30-м туре Российской премьер-лиги обыграл «Рубин» (2:1) и занял седьмое место в турнирной таблице, не сумев пробиться в еврокубки.

Ранее гендиректор красно-белых Шамиль Газизов выразил уверенность, что «Спартак» успешнее выступит в следующем сезоне.