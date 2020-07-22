Семак похвалил Азмуна и Дзюбу за игру в прошедшем сезоне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ростовом» (2:1) в заключительном туре чемпионата России.

По его словам, существовал договор о том, что оба претендента на победу в бомбардирской гонке — Сердар Азмун и Артём Дзюба — сыграют по тайму. Специалист похвалил форвардов за игру в прошедшем сезоне, заметив, что оба сделали очень многое для команды.

«Хорошая игра была по качеству. Очень неплохо начали. Выбил немножко из колеи гол после рикошета. После пропущенного мяча не хватало нам остроты в атаке, хотя контролировали мяч неплохо. Во втором тайме смогли всё-таки забить и один, и второй мяч, добиться волевой победы. С чем я команду и поздравляю», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Ранее комментатор Василий Уткин заявил о том, что Семак заработал свои деньги честным трудом.