Соболев признался, что недоволен своей игрой за «Спартак»

Форвард «Спартака» Александр Соболев заявил о том, что уже освоился в команде.

Сезон-2019/20 для красно-белых игрок назвал смазанным, напомнив, что клуб проиграл Кубок России и борьбу за выход в еврокубки. Первую часть чемпионата Соболев провёл в «Крыльях Советов», которые покинут Российскую премьер-лигу.

«Не могу сказать, что доволен своей игрой, могу прибавлять. Надеюсь, следующий сезон будет лучше», — приводит слова Соболева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что ассистент главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал выступление команды в сезоне-2019/20.