Александр Емельяненко встретился с Исмаиловым в гостинице перед их боем

Российские бойцы смешанного стиля Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились в отеле в Сочи перед их поединком.

Видео их встречи опубликовал Емельяненко в своём Instagram.

«Ходит гражданин и подсматривает за мной. Чтобы выскочить незаметно из лифта и сделать такую ситуацию, вроде как случайно увиделись. А сам вон там внизу сидит и вычисляет меня», — произнёс в ролике Емельяненко.

Исмаилов в свою очередь посмеялся и заявил, что следит за своим соперником.

Бой Емельяненко с Исмаиловым состоится 24 июля в Сочи в рамках главного события турнира ACA 107.

Всего на счету Александра Емельяненко 29 побед, семь поражений и одна ничья в MMA. У Исмаилова 16 побед и два поражения за карьеру, также один бой признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко.