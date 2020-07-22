Сен-Пьер назвал Нурмагомедова идеальным бойцом

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер объяснил, почему его привлекает идея проведения боя с нынешним обладателем титула в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Сен-Пьер назвал Нурмагомедова идеальным бойцом
  • © Per Haljestam-USA TODAY Sports
  • Reuters

«Идея поединка с Хабибом захватывает меня. Всегда хочется драться с теми, кто кажется неуязвимым. Он, можно сказать, идеальный боец, который ни разу не проигрывал. Вокруг него аура неуязвимости. Так что хотелось бы провести такой бой. Это не вопрос денег. Деньги важны, но в данном случае они не на первом месте. Это вопрос славы, достижений и истории», — цитирует Сен-Пьера BJ Penn.

Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC в лёгком весе с весны 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения за карьеру. Следующим соперником россиянина должен стать американец Джастин Гэтжи.

Сен-Пьер одержал 26 побед за карьеру и потерпел два поражения.

Ранее Шон О'Мэлли рассказал, чему его научил бой Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

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