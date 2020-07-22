Боец UFC О'Мэлли рассказал, чему его научил бой Нурмагомедова и Макгрегора

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Американский боец смешанного стиля Шон О'Мэлли рассказал, чему его научил поединок чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.
Боец UFC О'Мэлли рассказал, чему его научил бой Нурмагомедова и Макгрегора
  • Reuters

«Я всегда воспринимаю треш-ток как часть бизнеса. Конор был хорош в этом деле до боя с Хабибом. Там он перешёл грань и перехитрил сам себя. Из всей этой ситуации я извлёк урок — нельзя позволять словам ранить тебя. Я учусь этому делу у Чейла Соннена или Конора. То есть у тех парней, которые знают, что надо говорить, чтобы продать бой», — цитирует О'Мэлли MMA Fighting.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся на турнире UFC 229 в октябре 2018 года. Схватка завершилась победой российского бойца удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Ранее менеджер Нурмагомедова назвал условие для реванша с Макгрегором.

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