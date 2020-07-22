В РПЛ получили документы от «Химок» о выступлении в сезоне-2020/21

Российская премьер-лига (РПЛ) получила документы от подмосковного футбольного клуба «Химки» об участии команды в сезоне-2020/21.

Об этом сообщил представитель пресс-службы РПЛ, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что 23 июля на общем собрании РПЛ в соответствии с регламентом будут подведены итоги прошедшего чемпионата и рассмотрен вопрос о принятии новых членов РПЛ на будущий сезон.

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе долгое время находилось под вопросом из-за недостаточного финансирования.

Ранее министр спорта Московской области заявил, что тренерский штаб «Химок» не поменяется после выхода в РПЛ.