В РПЛ получили документы от «Химок» о выступлении в сезоне-2020/21
- РИА Новости
Об этом сообщил представитель пресс-службы РПЛ, слова которого передаёт ТАСС.
Он отметил, что 23 июля на общем собрании РПЛ в соответствии с регламентом будут подведены итоги прошедшего чемпионата и рассмотрен вопрос о принятии новых членов РПЛ на будущий сезон.
По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе долгое время находилось под вопросом из-за недостаточного финансирования.
Ранее министр спорта Московской области заявил, что тренерский штаб «Химок» не поменяется после выхода в РПЛ.