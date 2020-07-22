FIAS объявила о переносе ЧЕ по самбо на ноябрь

Международная федерация самбо (FIAS) объявила о переносе чемпионата Европы 2020 года в Екатеринбурге с сентября на ноябрь.

globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба FIAS, соревнования пройдут с 27 по 29 ноября. Также сообщается об отмене ряда турниров — чемпионата мира среди кадетов (Хорватия), Панамериканского чемпионата (Колумбия), чемпионата Азии (Индонезия), мемориала Бурдикова (Россия), Кубка Байкала (Россия), мемориала Чохели (Грузия); турнира на призы президента Республики Татарстан (Россия), а также мемориала Потапова (Россия). Ранее сообщалось, что ряд турниров по самбо отменён из-за коронавируса.