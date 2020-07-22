Гендиректор «Химок» о выходе в РПЛ: рад, что все эти разговоры закончились

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Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал решение клуба выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21.
Гендиректор «Химок» о выходе в РПЛ: рад, что все эти разговоры закончились
  • © ФК «Химки»

«Как я всегда и говорил, команда будет в РПЛ. Рады, что все эти разговоры закончились. Будем готовиться сейчас к финалу, а потом готовиться к следующему сезону», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе долгое время находилось под вопросом из-за недостаточного финансирования. 

Ранее министр спорта Московской области заявил, что тренерский штаб «Химок» не поменяется после выхода в РПЛ.

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