Гендиректор «Химок» о выходе в РПЛ: рад, что все эти разговоры закончились

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал решение клуба выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21.

«Как я всегда и говорил, команда будет в РПЛ. Рады, что все эти разговоры закончились. Будем готовиться сейчас к финалу, а потом готовиться к следующему сезону», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе долгое время находилось под вопросом из-за недостаточного финансирования.

Ранее министр спорта Московской области заявил, что тренерский штаб «Химок» не поменяется после выхода в РПЛ.