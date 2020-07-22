Чемпиона мира по футболу Вилью обвинили в сексуальных домогательствах

Чемпиона мира и Европы в составе сборной Испании по футболу Давида Вилью обвинили в домогательствах во времена его выступлений за клуб североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) «Нью-Йорк Сити».

Как сообщает Hudson River Blue, девушка под именем Skyler B в своём Twitter рассказала о поведении Вильи по отношению к ней во время её стажировки в клубе.

«Домогательства, которым я подверглась в «Нью-Йорк Сити», были столь ужасными, что сейчас меня пугает даже мысль о профессиональном спорте. Пребывание в мире спорта приводит меня в ужас. Я изменила всю свою карьеру из-за того, что они сделали со мной. Это разрушило мои мечты. Я думала, что получаю шанс всей жизни, когда попала туда на стажировку. Что же я получила? Это был Давид Вилья, который трогал меня каждый чёртов день, а мои боссы считали, что это смешно», — заявила девушка.

Она отметила, что её начальство постоянно указывало ей, что она плохо относится к своей работе.

«Как будто я не приходила туда каждый день, зная, что меня будут трогать, высмеивать или толкать», — добавила девушка.

Вилья выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2015 по 2018 год. В его активе 80 голов и 21 голевая передача в 126 матчах.

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