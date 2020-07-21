Бекхэм поддержал «Интер Майами» после неудачного старта в MLS

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Владелец клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поддержал свою команду после неудачного дебюта в североамериканской Высшей футбольной лиге (MLS).
Бекхэм поддержал «Интер Майами» после неудачного старта в MLS
  • Reuters

«Иногда дорога длинная, и вам нужно сделать передышку. «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», Ла Лига и Премьер-лига не были построены за один день. Команды, игроки и клубы нуждаются во времени, чтобы добиться процветания, и когда они достигают этого, все трудные времена кажутся такими далёкими. Важно понять, чего мы достигли до сих пор. Я горжусь своей командой, нашим клубом и нашими замечательными фанатами. Терпение — это добродетель», — написал Бекхэм в Instagram.

«Интер Майами» стал первым в истории клубом в MLS, который проиграл пять первых официальных игр.

Ранее сообщалось, что на статую Бекхэма в Лос-Анджелесе надели медицинскую маску.

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