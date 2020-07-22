СМИ: «Локомотив» не будет выкупать Мариу у «Интера»

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Московский футбольный клуб «Локомотив» не будет выкупать арендованного у миланского «Интера» португальского полузащитника Жоау Мариу.
СМИ: «Локомотив» не будет выкупать Мариу у «Интера»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает Calciomercato, «Локомотив» не хочет платить €18 млн за выкуп 27-летнего хавбека, хотя эта сумма прописана в арендном соглашении.

Отмечается, что в «Интере» также не рассчитывают на Мариу, поскольку главный тренер нерадзурри Антонио Конте не видит его в составе своей команды.

Контракт Мариу с «Интером» истекает летом 2022 года.

«Мариу перешёл в «Локомотив» на правах аренды летом 2019 года. В его активе один гол и шесть результативных передач в 22 матчах за московский клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» намерен подписать Юрия Жиркова.

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