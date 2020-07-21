Источник: «Локомотив» намерен подписать Жиркова

«Локомотив» хочет усилиться футболистом петербургского «Зенита» Юрием Жирковым,

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, московский клуб намеревается усилить левый фланг и хочет подписать контракт с футболистом по окончании сезона. 20 августа Жиркову исполнится 37 лет.

Срок действующего контракта между Жирковым и «Зенитом» истекает этим летом. В нынешнем сезоне Жирков провёл за «Зенит» 21 матч в Российской премьер-лиге, забил два мяча и дважды ассистировал партнёрам.

Ранее СМИ назвали дату возвращения Смолова в «Локомотив».