В оргкомитете назвали ключевые факторы для проведения Игр в Токио
- Reuters
«Взятие ситуации с коронавирусом под контроль является фактором номер один. Это касается прогресса в разработке вакцины и лечения», — приводит слова Мори NHK.
Он отметил, что окончательное решение о проведении Игр остаётся за Международным олимпийским комитетом (МОК).
Игры в Токио из-за пандемии коронавирусной инфекции были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.
Ранее сообщалось, что соревновательная программа Игр в Токио не будет сокращена.