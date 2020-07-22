В оргкомитете назвали ключевые факторы для проведения Игр в Токио

Глава организационного комитета Олимпиады 2020 года в Токио Ёсиро Мори высказал мнение о факторах, влияющих на окончательное решение о проведении Игр, перенесённых из-за коронавирусной инфекции.

«Взятие ситуации с коронавирусом под контроль является фактором номер один. Это касается прогресса в разработке вакцины и лечения», — приводит слова Мори NHK.

Он отметил, что окончательное решение о проведении Игр остаётся за Международным олимпийским комитетом (МОК).

Игры в Токио из-за пандемии коронавирусной инфекции были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.

Ранее сообщалось, что соревновательная программа Игр в Токио не будет сокращена.