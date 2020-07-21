В «Лужниках» рассказали об экспозиции в честь Олимпиады-1980
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- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
На экскурсионном маршруте представлены предметы из архивов спорткомплекса, в том числе олимпийские кольца с церемонии открытия, факел олимпийского огня, плакаты и афиши.
У кромки поля Большой спортивной арены размещён пьедестал Игр-1980.
Ранее заслуженный тренер России, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Овечкина в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась воспоминаниями об Играх в Москве.