«Рубин» объявил о подписании Деспотовича

«Рубин» объявил о подписании контракта с сербским нападающим Джордже Деспотовичем.

Как сообщает пресс-служба клуба, договор с 28-летним футболистом рассчитан на три года. Деспотович присоединился к казанскому клубу в статусе свободного агента. Он будет выступать за «Рубин» под номером 9. Игрок уже прошёл медосмотр и присоединился к команде.

Серб c 2018 года выступал за «Оренбург», который он покинул 1 июня по истечении срока действия контракта. В текущем сезоне на его счету 20 матчей и восемь забитых голов.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» намерен подписать Жиркова.