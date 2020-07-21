«Рубин» объявил о подписании Деспотовича

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«Рубин» объявил о подписании контракта с сербским нападающим Джордже Деспотовичем.
«Рубин» объявил о подписании Деспотовича
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Как сообщает пресс-служба клуба, договор с 28-летним футболистом рассчитан на три года. Деспотович присоединился к казанскому клубу в статусе свободного агента. Он будет выступать за «Рубин» под номером 9. Игрок уже прошёл медосмотр и присоединился к команде.

Серб c 2018 года выступал за «Оренбург», который он покинул 1 июня по истечении срока действия контракта. В текущем сезоне на его счету 20 матчей и восемь забитых голов.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» намерен подписать Жиркова.

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