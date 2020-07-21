Ян рассказал о своей травме перед боем с Алдо
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«Перелома у меня не было, был травмирован голеностоп. Последние три недели берёг ногу, не работал нею и тренировался аккуратно. Если вы видели, в бою я ударил правой ногой всего два раза — в область головы. Но в целом мне это не мешало: я понимал, что можно делать, а что нельзя», —рассказал Ян Sports.ru.
Россиянин победил Жозе Алдо техническим нокаутом на турнире UFC 251 и стал новым чемпионом организации в легчайшем весе.
Ранее О'Мэлли заявил, что Ян думает о нём.