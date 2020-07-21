О'Мэлли: Ян думает обо мне

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Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в легчайшей весовой категории, поделился мнением о чемпионе дивизиона россиянине Петре Яне.
О'Мэлли: Ян думает обо мне
  • Reuters

«Эти парни могут говорить что угодно или делать что угодно — ничего личного. Я расцениваю это, и посты в социальных сетях в том числе, как бизнес. У людей невысокого роста, вроде Петра, Коди Гарбрандта, Генри Сехудо, есть синдром коротышки. Они из-за этого злятся, это уже личное. Я точно у Яна в голове. Он думает обо мне. Думаю, он мечтает о бое со мной, просыпается и просит кого-то, чтобы ему помогли написать твит», — цитирует О'Мэлли MMA Fighting

Рост американца составляет 180 см, рост россиянина — 170 см.

Ранее чемпион UFC Ян отреагировал на появление граффити с его изображением в Москве.

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