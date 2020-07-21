Дядюн рассказал об атмосфере в «Химках» из-за неопределённости с выходом в РПЛ

Нападающий «Химок» Владимир Дядюн признался, что в команде все устали от неопределённости с вопросом выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

По итогам первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) подмосковный клуб завоевал путёвку в элиту по спортивному принципу. Однако может остаться в первом дивизионе из-за нехватки финансирования.

«Самим смешно. Мы каждые сутки успеваем днём порадоваться выходу в Премьер-лигу, а к вечеру расстроиться из-за того, что там не окажемся. Грубо говоря, тоже узнаём обо всём из новостей. Футбольная составляющая должна быть превыше всего. Поэтому надеюсь, что не будет никаких помех при входе клуба в РПЛ. Всё должно прийти к логическому завершению и нашему попаданию туда», — приводит слова спортсмена газета «Известия».

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что решение по будущему «Химок» будет объявлено 22 июля.