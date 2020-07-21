Главный тренер МЮ Сульшер вступился за де Хеа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказал мнение о критике в адрес голкипера команды Давида де Хеа после поражения команды в матче 1/2 финала Кубка Англии по футболу с лондонским «Челси».

«Эта пресс-конференция не будет посвящена Давиду де Хеа. Мы собираемся держаться вместе. Давид достаточно силён ментально. Он знает, что ему нужно выполнять свою работу на тренировках и быть готовым к матчам. Поменять де Хеа на Серхио Ромеро? Это ваша работа — писать и говорить о таких вещах. Моя работа — подготовить команду к встрече с «Вест Хэм Юнайтед». Нет смысла говорить об отдельных игроках. Здесь никто не боится, что на них будет оказано дополнительное давление», — приводит слова Сульшера Goal.

29-летний де Хеа играет за МЮ с 2011 года. Он провёл за «красных дьяволов» 402 матча, 142 из которых отыграл на ноль. В общей сложности он пропустил 414 мячей.

Ранее сообщалось, что «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии.