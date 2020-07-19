«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии

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В матче 1/2 финала Кубка Англии по футболу лондонский «Челси» на выезде одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии
  • Reuters

Матч, проходивший на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершился со счётом 3:1 в пользу «Челси».

За синих забивали Оливье Жиру, Мэйсон Маунт и Гарри Магуайр, отличившийся голом в собственные ворота. Единственный мяч «Манчестер Юнайтед» на счету Бруно Фернандеша, реализовавшего пенальти.

В финале Кубка Англии «Челси» сыграет с другой лондонской командой, «Арсеналом». Матч состоится 1 августа.

Ранее «Тоттенхэм» обыграл «Лестер» в 37-м туре АПЛ.

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