«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии
- Reuters
Матч, проходивший на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершился со счётом 3:1 в пользу «Челси».
За синих забивали Оливье Жиру, Мэйсон Маунт и Гарри Магуайр, отличившийся голом в собственные ворота. Единственный мяч «Манчестер Юнайтед» на счету Бруно Фернандеша, реализовавшего пенальти.
В финале Кубка Англии «Челси» сыграет с другой лондонской командой, «Арсеналом». Матч состоится 1 августа.
Ранее «Тоттенхэм» обыграл «Лестер» в 37-м туре АПЛ.