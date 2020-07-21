Иванова вспомнила, сколько раз ошибалась на бревне Команечи на Олимпиаде в Москве

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова, работавшая судьёй на Олимпиаде-1980, рассказала об ошибках румынской гимнастки Нади Команечи во время её выступления на Играх в Москве.

«Команечи никогда серьёзно не ошибалась? С одной стороны, да. Но что такое бревно? Ты выходишь на эти десять сантиметров, и тебя начинают колошматить токи высокой частоты. Никуда не убежишь, своих ног не чувствуешь, они тебя просто не слушаются. Надо не просто сделать комбинацию, но и получить за неё не рубль двадцать, а серьёзную оценку. Тем более что баллы Елены Давыдовой Надя тоже наверняка успела зафиксировать в голове. Я видела, что её трясёт, что она всем своим опытом что есть сил старается гасить эти все потряхивания, но допускает тем не менее одну ошибочку, которую я немедленно отмечаю в протоколе. Потом случается вторая ошибка, я её тоже отмечаю, стараясь, чтобы это заметили те, кто сидит рядом. На приземлении Надя сделала крошечный шажок, не смогла доскок удержать и не шелохнуться, и это было уже третьей ошибкой», — рассказала Иванова RT.

Она отметила, что не она одна видела ошибки Команечи.

«Со мной рядом сидела польская судья, после каждой из замеченных ошибок я обменивалась с ней взглядом и видела, что она тоже эти помарочки заметила. Когда открылись оценки (а они оказались недостаточными, чтобы Команечи обошла Давыдову), я сразу поняла, что на бригаду сейчас начнут давить. И почти тут же заметила, что в нашу сторону от своего стола неторопливо направляются президент FIG Элен Бергер из ГДР и вице-президент — румынка Мария Симионеску. Я эту девчонку, полячку, чуть ли не своим телом закрыла. «Держись, — говорю, — ничего не поправляй». И по-немецки, обращаясь не столько к Симионеску, сколько к Бергер, без передышки начала тараторить. Сыпать аргументами, мол, с судейством в бригаде полный порядок, alles in Ordnung», — рассказала Иванова.

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