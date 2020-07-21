Жулин: у меня плохие предчувствия по поводу взрослых этапов Гран-при

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы, а ныне тренер Александр Жулин высказал мнение о решении Международного союза конькобежцев (ISU) не проводить юниорскую серию Гран-при в сезоне-2020/21 из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Всё это очень печально, но мы ничего не можем изменить. У меня, к сожалению, есть плохие предчувствия по поводу взрослых этапов Гран-при. Думаю, вообще всё могут отменить вплоть до января. Может, первым крупным турниром будет чемпионат России. Я в этом отношении немного пессимистичен. Просто не знаю, как это разруливать. Я бы не делал далеко идущих выводов. Олимпиаду, которая должна быть в 2022 году, хотя бы в 2023-м увидеть. Надо сконцентрироваться на внутренних соревнованиях, сделать их более зрелищными, значимыми», — приводит слова Жулина «Чемпионат».

20 июля ISU объявил, что юниорская серия Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21 отменена из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Ранее Мария Бутырская допустила возможность отмены взрослой серии Гран-при по фигурному катанию вслед за юниорской.