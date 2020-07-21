Ивлев заявил, что никто из руководства РУСАДА на время не отошёл от дел

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Председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев заявил, что не получал каких-либо обращений о временном приостановлении деятельности гендиректора организации Юрия Гануса или кого-то из его команды.
Ивлев заявил, что никто из руководства РУСАДА на время не отошёл от дел
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Мне ничего не известно о каких-либо обращениях руководителей РУСАДА временно отойти от дел», — приводит слова Ивлева РИА Новости.

13 июля стало известно, что аудит выявил ряд существенных нарушений в финансовой деятельности РУСАДА. После этого ряд спортивных чиновников и функционеров призвали менеджеров агентства временно отойти от работы.

Ранее Ивлев рассказал, когда может пройти заседание наблюдательного совета.

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