В НБА не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом

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Профсоюз игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сообщил результаты новой серии тестирований на коронавирусную инфекцию.
В НБА не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба NBPA, тесты были сделаны 346 игрокам, находящимся в Орландо, и ни один из них не показал положительный результат.

Чемпионат НБА был прерван 12 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что лига возобновится 30 июля. Все матчи должны пройти в развлекательном центре Disney World в Орландо, штат Флорида.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Милуоки» Коннотон получил положительный результат теста на коронавирус.

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