В НБА не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом

Профсоюз игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сообщил результаты новой серии тестирований на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает пресс-служба NBPA, тесты были сделаны 346 игрокам, находящимся в Орландо, и ни один из них не показал положительный результат.

Чемпионат НБА был прерван 12 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что лига возобновится 30 июля. Все матчи должны пройти в развлекательном центре Disney World в Орландо, штат Флорида.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Милуоки» Коннотон получил положительный результат теста на коронавирус.