В НБА не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом
- Reuters
Как сообщает пресс-служба NBPA, тесты были сделаны 346 игрокам, находящимся в Орландо, и ни один из них не показал положительный результат.
Чемпионат НБА был прерван 12 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что лига возобновится 30 июля. Все матчи должны пройти в развлекательном центре Disney World в Орландо, штат Флорида.
Ранее сообщалось, что баскетболист «Милуоки» Коннотон получил положительный результат теста на коронавирус.