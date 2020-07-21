Ковач прокомментировал своё назначение главным тренером «Монако»

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Хорватский специалист Нико Ковач прокомментировал своё назначение главным тренером клуба французской Лиги 1 «Монако».
Ковач прокомментировал своё назначение главным тренером «Монако»
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«Это масштабный проект, серьёзный вызов, и нам это нравится. Вместе с Полом Митчеллом и Олегом Петровым, а также со всеми футболистами мы выложимся на 100%. Нам не терпится приступить к работе, и, надеюсь, нас ждёт светлое будущее. Я рад начать новый этап в новой стране. Это уже четвёртая страна на моём карьерном пути. Мне нравится Монако, и я думаю, что это правильное место и верный проект для меня», — приводит слова Ковача пресс-служба клуба.

Он также выразил надежду, что бывшему наставнику команды Роберту Морено удастся быстро найти новую работу.

«Всегда неприятно, когда кому-то нужно покинуть клуб. Я надеюсь, что Морено в скором времени сможет найти новый клуб. Я желаю ему, его штабу и семье всего наилучшего в дальнейшем», — добавил специалист.

Ковач тренировал «Баварию» с лета 2018 по ноябрь 2019 года. Под его руководством мюнхенцы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

В минувшем сезоне Лиги 1, который был досрочно завершён после 28 туров, монегаски заняли девятое место, набрав 40 очков.

Ранее сообщалось, что Ковач не являлся приоритетным вариантом для «Монако» после увольнения Роберта Морено.

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