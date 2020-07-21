СМИ: Почеттино согласился возглавить «Ювентус»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может возглавить туринский футбольный клуб «Ювентус».

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на La Stampa, руководство бьянконери недовольно спадом в игре «Ювентуса» под управлением Маурицио Сарри.

Отмечается, что клуб уже провёл неформальные переговоры с представителями Почеттино, и тот выразил готовность возглавить команду.

Почеттино был уволен из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» в ноябре 2019 года. Вместе с командой он доходил до финала Лиги чемпионов.

Ранее в «Ювентусе» рассказали о планах относительно Сарри и Роналду.