В «Ювентусе» рассказали о планах относительно Сарри и Роналду
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«В прессе муссируются только слухи. Вне всяких сомнений, Сарри останется главным тренером «Ювентуса» на следующий сезон. Криштиану также очень уверен в том, что он останется здесь», — сказал Паратичи в эфире Sky Sport Italia.
В настоящее время «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.
Ранее сообщалось, что «Ювентус», «Интер» и «Милан» рассматривают Почеттино на пост главного тренера.