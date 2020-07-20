В «Ювентусе» рассказали о планах относительно Сарри и Роналду

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи выразил уверенность, что главный тренер команды Маурицио Сарри и форвард Криштиану Роналду продолжат свои карьеры в туринском клубе.

«В прессе муссируются только слухи. Вне всяких сомнений, Сарри останется главным тренером «Ювентуса» на следующий сезон. Криштиану также очень уверен в том, что он останется здесь», — сказал Паратичи в эфире Sky Sport Italia.

В настоящее время «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что «Ювентус», «Интер» и «Милан» рассматривают Почеттино на пост главного тренера.