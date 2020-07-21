СМИ: «Локомотив» проявляет интерес к футболисту «Монако» Жемерсону

Московский «Локомотив» проявляет интерес к бразильскому защитнику «Монако» Жемерсону,

Об этом сообщает Fanatik. По данным источника, «железнодорожники» готовы подписать игрока в летнее трансферное окно.

Контракт бразильца с «Монако» истёк, потому он может перейти в другой клуб бесплатно. Защитником также интересуются «Олимпиакос» и «Трабзонспор».

Жемерсон перешёл в «Монако» в январе 2016 года из «Атлетико Минейро». В нынешнем сезоне 27-летний бразилец принял участие в 13 матчах чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что «Сельта» не будет выкупать Смолова.