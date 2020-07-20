Чемпион UFC в наилегчайшем весе выразил желание подраться с Яном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе Дейвесон Фигередо заявил, что хотел бы подраться за пояс в легчайшем дивизионе, которым владеет россиянин Пётр Ян.

«Теперь, когда у меня есть пояс, я должен тренироваться усерднее, потому что все хотят победить меня. Я никогда не сдаюсь. Пришлось преодолеть множество препятствий, чтобы добраться сюда. Я приму супербой, если мне его предложат. Поднимусь в легчайший вес. Хочу стать чемпионом в двух дивизионах, однако буду защищать и свой титул тоже», — заявил Фигередо MMA Junkie.

Бразилец стал чемпионом UFC 19 июля, победив в бою за вакантный титул Джозефа Бенавидеза.

Ранее российский боец Аскаров бросил вызов чемпиону UFC Фигередо.