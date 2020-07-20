Мейвезер может провести выставочный поединок с экс-чемпионом мира

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Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер намерен провести выставочный поединок в Японии против экс-чемпиона мира во втором полулёгком весе Такаши Учиямы.
Мейвезер может провести выставочный поединок с экс-чемпионом мира
  • Reuters

«Мейвезер — Учияма — захватывающий бой. Сейчас существует несколько проблем, связанных с организацией. Это проблемы с перелётами, финансы и так далее. Но переговоры двигаются хорошо, этот поединок возможен», — цитирует главу промоушена RIZIN Нобоюки Сакакибару Boxing247.

Для Мейвезера это может быть второй выставочный бой после завершения карьеры. 31 декабря 2018 года американец нокаутом победил Теншина Нацукаву.

Ранее Александр Емельяненко оценил шансы Исмаилова на победу в предстоящем бою.

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