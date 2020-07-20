Калошин рассказал, в чём нужно прибавить операторам VAR в России

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин поделился мнением о длительности использования повторов в матчах Российской премьер-лиги.

«Долгие просмотры повторов — комплексная причина. Не всегда операторы могут выдать необходимый ракурс быстро. Мы ведём разговоры с нашим провайдером, чтобы работа улучшилась. Но и ситуации бывают разные. Иногда требуется больше времени на проверку. Все моменты тщательно анализируются. Все арбитры понимают, что нужно прибавлять, чтобы моменты просматривались быстрее. При этом нужно не забывать, что точность важнее времени. Лучше медленнее принять верное решение, чем быстро — ошибочное», — сказал Калошин.

Ранее руководитель департамента судейства РФС заявил, что будет защищать своих арбитров перед СМИ.