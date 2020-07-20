Руководитель департамента судейства РФС заявил, что будет защищать своих арбитров перед СМИ

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи заявил, что не будет публично критиковать арбитров, работающих на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я оцениваю работу судей. Каждую неделю мы обсуждаем прошедший тур. Хочу вас уверить, в разговорах между собой мы более критичны, обсуждаем всё честнее. Но в СМИ я буду защищать своих судей, я им доверяю и знаю их уровень. Что касается VAR, то не забывайте, что мы используем её только с марта. Чем больше матчей мы проведём, тем лучше будут результаты. Сейчас работаем над организацией семинаров для арбитров. Будут семинары и для судей ПФЛ, и ФНЛ, и арбитров-женщин. Будут и фитнес-тесты, и анализ прошлого сезона», — заявил Кашшаи.

Ранее Кашшаи оценил работу судьи Иванова на матче «Зенит» — «Спартак».