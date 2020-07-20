Руководитель департамента судейства РФС заявил, что будет защищать своих арбитров перед СМИ

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Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи заявил, что не будет публично критиковать арбитров, работающих на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Руководитель департамента судейства РФС заявил, что будет защищать своих арбитров перед СМИ
  • РИА Новости

«Я оцениваю работу судей. Каждую неделю мы обсуждаем прошедший тур. Хочу вас уверить, в разговорах между собой мы более критичны, обсуждаем всё честнее. Но в СМИ я буду защищать своих судей, я им доверяю и знаю их уровень. Что касается VAR, то не забывайте, что мы используем её только с марта. Чем больше матчей мы проведём, тем лучше будут результаты. Сейчас работаем над организацией семинаров для арбитров. Будут семинары и для судей ПФЛ, и ФНЛ, и арбитров-женщин. Будут и фитнес-тесты, и анализ прошлого сезона», — заявил Кашшаи.

Ранее Кашшаи оценил работу судьи Иванова на матче «Зенит» — «Спартак».

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