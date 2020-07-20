Источник: Влашич был предложен «Наполи» за €15 млн

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Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в итальянском «Наполи».
Источник: Влашич был предложен «Наполи» за €15 млн
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Calcionapoli24. По информации источника, услуги 22-летнего футболиста были предложены «Наполи». Утверждается, что за Влашича у «Наполи» попросили €15 млн, а для самого игрока — контракт с зарплатой в €1,5 млн в год.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды. В 2019 году армейцы выкупили его за €15,7 млн. В нынешнем сезоне хорват принял участие в 29 матчах Российской премьер-лиги, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее аргентинский футболист Гайч высказался о переходе в ЦСКА.

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