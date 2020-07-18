Аргентинский футболист Гайч о переходе в ЦСКА: счастлив, что ситуация разрешилась

Нападающий аргентинского «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч прокомментировал свой переход в московский футбольный клуб ЦСКА.

«Я счастлив, что ситуация так разрешилась. Никогда в Москве не был, но слышал, что это красивый город. Про клуб мне говорили хорошее. Мне предстоит самому в этом убедиться. С Дриусси пока не разговаривал, но уверен, что у него есть для меня советы по поводу жизни в России», — цитирует Гайча FOX Sports.

При этом он понимает, что переезд в другую страну может отрицательно повлиять на его шансы выступать за сборную, но подчеркнул, что верит в себя, а хорошие выступления в РПЛ привлекут тренеров в любом случае.

«Я изучал футбол в России и знаю, что там важную роль играет физика. Надеюсь, мне удастся адаптироваться к такой манере игры. Постараюсь показывать футбол высокого уровня», — добавил Гайч.

21-летний Гайч — воспитанник «Сан-Лоренсо», он выступает за основную команду с 2018 года. В сезоне-2019/20 Гайч сыграл 13 матчей, отметившись пятью голами и одной результативной передачей.

Ранее Гайч сообщил, что подписал предварительное соглашение с ЦСКА.